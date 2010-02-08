У Львові роботу водіїв маршруток перевірятимуть «таємні клієнти»

У Львові з метою якісного обслуговування пасажирів маршрутних таксі запроваджено контроль водіїв, який буде здійснюватися «таємними клієнтами».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, за словами керівника управління внутрішньої політики міськради Наталії МІХНОВОЇ, «першим етапом проекту було телефонне опитування, під час якого волонтери дізнавалися, у яких саме маршрутках львів’яни вже стикалися із курінням та хамством водіїв. Також надалі щодня відбуватимуться прямі опитування городян на зупинках маршруток. А на третьому етапі таємні клієнти у годину пік їздитимуть у маршрутках та нотуватимуть усі випадки порушення водіями трудової дисципліни».

Н.МІХНОВА зазначила, що за результатами перевірок управлінням транспорту та зв’язку міської ради будуть проводитися службові перевірки за кожним виявленим фактом порушення водіями правил поведінки.