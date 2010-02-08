Консорціум «ЄДАПС» відновив виробництво і відвантаження бланків документів на адресу МВС України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Консорціуму.

Зокрема, в повідомленні говориться, що сьогодні, 8 лютого 2010 р., Державне казначейство України перерахувало на адресу Консорціуму «ЄДАПС» 12,2 млн. грн. в рахунок сплати заборгованості за вже відвантажені в листопаді-грудні 2009 р. закордонні паспорти громадян України. Після чого Консорціум «ЄДАПС» негайно приступив до виробництва і відвантаження бланків документів.

Прес-служба відзначає, що часткову сплату заборгованості МВС Держказначейство здійснило в рамках виконання розпорядження прокуратури м. Києва, і нагадує, що 3 лютого 2010 р. на офіційному сайті столичної прокуратури з`явилося інформація про те, що прокуратура винесла розпорядження Держказначейству з вимогою негайно сплатити заборгованість МВС України перед Консорціумом «ЄДАПС» в сумі 72 млн. грн. за поставлені бланки документів.

«Виконуючи раніше взяті зобов`язання перед державою і громадянами України, і з причини часткової оплати заборгованості, Консорціум «ЄДАПС» із сьогоднішнього дня перейшов на цілодобовий режим роботи без вихідних днів. У такому графіку, за умови подальших грошових надходжень з боку держави, Консорціум «ЄДАПС» упродовж трьох-чотирьох діб виконає всі свої виробничі зобов`язання і відвантажить закордонні паспорти на адресу МВС, згідно зі всіма поданими заявками на оформлення документів громадянами України», - говориться в повідомленні.