Держгірпромнагляд перевірив лікарні

Інспектори Держгірпромнагляду під час перевірки лікарень виявили більше 10 тис. порушень.

Про це УНІАН повідомили в інформаційному центрі Державного комітету з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду.

Зокрема, інспектори провели 1 тис. 288 перевірок лікувальних закладів України. За їх результатами, 2 тис. 885 одиниць медобладнання тимчасово зупинено через порушення правил безпечної експлуатації. Здебільшого це кисневі балони, зазначили в Держгірпромнагляді.

Попри всі правила безпеки, 743 балони знаходилися у приміщеннях лікарняних закладів. Таке ж грубе порушення призвело до трагедії у Луганську. На вимогу інспекторів балони вилучено, бо вони повинні знаходитися тільки за межами приміщень.

До адміністративної відповідальності притягнуто 808 працівників, з них 284 – керівники лікувальних закладів. До органів прокуратури надіслано 25 подань.

Тим часом розслідування групового нещасного випадку із смертельними наслідками, що стався в Луганській лікарні №7, триває. Для встановлення причин нещасного випадку комісія очікує висновків експертів.

За час, що триває з дня розслідування, комісія обстежила місце аварії, склала ескіз, одержала письмові показання від працівників лікарні, постраждалих та інших свідків. До роботи залучені медичні висновки про причини смерті, характер і ступень тяжкості травм потерпілих, присутність алкоголю у крові. Вивчено низку документів, що вказують на стан безпеки та охорони праці у закладі. Проведено перевірки спеціалізованих підприємств щодо виконання нормативно-правових актів в частині наповнення балонів киснем.

Можна констатувати, що не підтверджено наявність вибухових речовин, або контакту кисню з мастильними матеріалами, але головні висновки комісія зробить після експертних досліджень. Спеціалізованою лабораторією трубного і балонного виробництва ще визначаються причини вибуху балонів з киснем. Експерти оголосять лабораторні дані за тиждень.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня у лікарні № 7 в Луганську стався вибух кисневих балонів, внаслідок чого були зруйновані будівельні конструкції з 5-го по 3-й поверх. Загинули 16 осіб.