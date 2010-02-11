Кабачкова ікра «як в дитинстві» повертається на полиці

Напевно, багато українців з дитинства пам’ятає смак кабачкової ікри. Проте сьогодні вона стала справжнім делікатесом, бо ж більшість виробників змінює рецептуру на власний розсуд і смак звичного продукту від того лише втрачає.

Проте ТМ «Маринадо» відновила старий рецепт саме тої, звичної ікри. Нічого дефіцитного в складі овочевого делікатесу немає: кабачки, морква, цибуля, томатна паста, олія, сіль, цукор, прянощі, приправи та зелень. Це, так би мовити, стандартний заводський рецепт, але у фірми є і власні секрети - особливого смаку можуть надавати додаткові інгредієнти, екзотичні прянощі. До речі, смачний продукт виготовлено відповідно до вимог ДСТУ.

Виробники додають, що кабачки – не лише смачний продукт, а й лікувальний. Вони знімають різного роду набряки, допомагають при алергії та анемії, корисні для шлунка і жовчного міхура. Їсти ці овочі можна скільки душа забажає, не ризикуючи набрати зайві кілограми, бо сто грамів плодів дають організму лише 27 кілокалорій.

Проте оцінити смак продукту можна лише скуштувавши його!

На сьогодні асортиментна лінійка ТМ «Маринадо» представлена огірками, зеленим горошком, лечо, корнішонами делікатесними, огірками маринованими, хроном столовим, грибами маринованими двох видів, томатами маринованими та томатами черрі маринованими, томатами у власному соку, а також гірчицею міцною та гірчицею лагідною, і міксом “Хрін з гірчицею”.