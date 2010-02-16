Акція "Прибери місто – отримай 100 грн."

Більше тисячі жителів Черкас відгукнулися на ініціативу міського голови Сергія ОДАРИЧА, який запропонував долучити жителів міста до очищення від снігу зупинок громадського транспорту, тротуарів і пішохідних переходів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Черкаського міськвиконкому, за словами мера, причина такої «ініціативи» — надзвичайна ситуація, яка склалася у місті. З початку лютого у Черкасах випала двомісячна норма опадів. Товщина снігу перевищує норму в п’ять разів. За даними метеослужби, у Черкасах кількість води в снігу становить майже 1000 т на га, при нормі 250 т на га.

Усі роботи оплачуватимуться зі спеціального фонду. Кожен, хто вийшов на прибирання вулиць міста, отримав близько 100 грн.

“В суботу на вулицях міста працювало 205 черкасців, а в неділю – 209. За перші два дні за свою роботу вони отримали 35 тис. грн., – повідомив С.ОДАРИЧ. – Нині роботи продовжуються і триватимуть ще кілька днів доти, доки ми не забезпечимо комфортні умови для пересування жителів міста”.

За його словами, у місті з 13 лютого створено 16 опорних пунктів у мікрорайонах та один координаційний центр у міськвиконкомі. На опорних пунктах усі бажаючі зможуть отримати інвентар, їм поставлять завдання з прибирання, а по завершенні робіт вони отримають гроші. Контроль здійснюватиме керівник опорного пункту та його помічник. Вони ж візуватимуть акти виконаних робіт.

Роботи з очищення міста від снігу триватимуть до кінця тижня.