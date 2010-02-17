ТМ «Картофан» вивела новий смак

Компанія «Снек-Експорт вивела на ринок новий смак картопляних чіпсів – краб. Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

Компанія переконана, що картопляні чіпси-пластинки зі смаком краба стануть лідером з продажів у своєму сегменті.

Довідка УНІАН. «Снек-ЕКСПОРТ» - один з найбільших виробників снеків в Україні та Європі, входить в Корпорацію S.I.GROUP.

Компанія представляє ТМ «Козацька розвага» (солоні горішки); ТМ «Флинт» та «FITTO» (сухарики); ТМ «Мачо» (фісташки та преміум-горехи); ТМ «Морские» (сушені морепродукті), ТМ «FanNut» та ТМ «Red Pistachio (горіхи); «Semki» (насіння соняшнику); «KartoFan» (картопляні чіпси).