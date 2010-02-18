Alitalia припинить прямі рейси Мілан–Київ

Італійська авіакомпанія Alitalia з 28 березня 2010 року припинить виконувати прямі рейси Мілан – Київ (Бориспіль).

Про це УНІАН повідомили в українському офісі компанії.

Водночас, компанія продовжить виконувати рейси на маршруті Рим – Київ.

Довідка УНІАН. Alitаlia – італійська авіакомпанія, найбільший авіаперевізник Італії, п`ятий за величиною в Європі. Штаб-квартира компанії знаходиться в Римі, аеропорт Фьюмічино (Леонардо да Вінчі).

Заснована в 1946 році під назвою Aerolinee Italiane Internazionali.

30 грудня 2008 року розпочато процедуру об`єднання Alitаlia з італійською авіакомпанією Air One. 13 січня 2009 року основний етап об`єднання було закінчено, внесено зміни до системи бронювання й скореговано розклади рейсів.