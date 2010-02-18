«ЕКО-маркет» представив нову торгову марку

З 18 лютого на полицях супермаркетів «ЕКО-маркет» з’явиться продукція

ТМ «З ланки до банки»: мариновані огірки-корнішони та томати. Як повідомила УНІАН прес-служба мережі, вартість товарів під новим брендом буде на 20-25% нижче вартості аналогів.

Директор з маркетингу «ЕКО-маркет» Юлія Пузирьова додала, що на сьогодні мережі має вже 8 ексклюзивних торгових марок, продукція під якими виробляється спеціально для «ЕКО-маркета». Це макарони Mulini, майонези «Самсмак», крупи, борошно та цукор ТМ «Панська нива», чіпси Rios, солодкі напої Jazz, вода «Соколівська», мюслі «Презент» та заморожені овочі «Холодная линия».

Зазначається, що компанія і надалі планує збільшувати кількість ексклюзивних торгових марок, які будуть представлені виключно в мережі «ЕКО-маркет».

Довідка УНІАН. «ЕКО–маркет» – всеукраїнська мережа супермаркетів, що працює в Україні з 2003 року.

На сьогодні мережа нараховує 68 магазинів у 24 містах України.