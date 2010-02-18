Мешканці Львова заборгували за воду 84 млн. грн.

14:45, 18 лютого 2010
Права споживачів
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Станом на 1 лютого 2010 р.

Станом на 1 лютого 2010 року заборгованість мешканців Львова за послуги водопостачання зросла до 84 млн. грн.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

Зокрема, у січні львів’яни на 78% розрахувалися за спожиту воду, недоплативши «Львівводоканалу» 1,8 млн. грн.

«Спільними зусиллями ми налагодили цілодобову подачу води у місто. Для цього збільшили час роботи насосних станцій. Вже у лютому ми повинні заплатити ВАТ «Львівобленергр» на 1 млн. грн. більше, ніж у січні. Таке додаткове фінансове навантаження при стрімкому зниженні платежів від населення ставить під загрозу спроможність «Львівводоканалу» підтримувати цілодобову роботу насосних станцій», - зазначив у коментарі УНІАН директор «Львівводоканалу» Мирослав ЗАПЛАТИНСЬКИЙ.

Також, за повідомленням прес-служби Львівської міської ради, заборгованість львів‘ян перед підприємством «Львівтеплоенерго» станом на 15 лютого становить 139 млн. грн. Тим часом теплопостачальне підприємство заборгувало ДК «Газ України» 124 млн. 938 тис. грн.

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