У Тернополі перерахунок за недодані послуги не проводитиметься

У Тернополі, попри проблеми із розчищенням дворів від снігу, за недодані послуги перерахунок проводитися не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на сьогоднішній прес-конференції заявив міський голова Тернополя Роман ЗАСТАВНИЙ.

Він пояснив, що у разі проведення перерахунку місто не матиме чим платити зарплату двірникам, які розчищають місто від снігу і яких і так бракує. Р.ЗАСТАВНИЙ додав, що у тарифи на прибирання прибудинкових територій закладені середньостатистичні норми опадів. «Ніхто не розраховував, що снігу випаде у 4 рази більше норми. Тої техніки, яка у нас є, - у попередні 10 років не виникало сумнівів, що цього достатньо. Тепер же половину техніки, яка зараз працює у місті, ми винаймаємо у сторонніх організацій, щоб забезпечити розчищення та вивезення снігу», - повідомив мер.

За його словами, місто орендує не лише грейдери, а й екскаватори і навіть вантажівки для вивезення снігу.

«Наразі магістральні вулиці фактично всі розчищені, найбільшою проблемою залишаються під’їзди до дворів та міжбудинкові проїзди. Мала техніка там нічого не може зробити, а велика там просто не проїде», - сказав Р.ЗАСТАВНИЙ.

За його даними, в середньому за день з вулиць Тернополя вивозиться 40 вантажівок снігу. Загалом у місті працює 37 одиниць снігоприбиральної техніки.

Що стосується двірників, то їх, за словами не вистачає 25%. Зараз вакантними залишаються 80 таких посад. Як сказав Р.ЗАСТАВНИЙ, чимало двірників звільнилися на початку року, «оскільки зимою збільшується об’єм робіт».

Натомість люди, які прибирають вулиці міста, за його словами, отримують в місяць від 700 до 1,2 тис. грн. «Більшу зарплату мають ті, хто прибирає 1,5 норми. Додаткові ділянки двірникам змушені давати у зв’язку з тим, що ці площі немає кому прибирати», - сказав Р.ЗАСТАВНИЙ.

Загалом, за його даними, наразі у місті працює близько 300 двірників.