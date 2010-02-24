КМДА почала реставрацію пам’ятника засновникам Києва

Столична влада розпочала підготовчі роботи для реставрації Пам’ятника засновникам міста – Кию, Щеку, Хориву та їх сестрі Либідь.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державіної адмінітсрації з посиланням на начальника Головного управління охорони культурної спадщини КМДА Руслана КУХАРЕНКА.

Завершити реставрацію планується до Дня Києва, підкреслив Р.КУХАРЕНКО. (День Києва святкується в останні вихідні травня – УНІАН).

Він пояснив, що часткове руйнування пам’ятника сталося через вади конструкції.

«Пам’ятник засновникам Києва встановлено ще у 1982 році. Оскільки у Радянському Союзі після Олімпіади-80 була епоха колосальної економії, то на рівні ЦК КПРС було заборонено виготовляти скульптури із кольорових металів. Було віднайдено спосіб виготовлення скульптур у склобетоні із подальшою обковкою мідним листом. Від того часу і до епохи незалежної України дуже багато скульптур були виконані саме у такий спосіб”, - зазначив він.

Однак, пояснив Р.КУХАРЕНКО, такий спосіб виготовлення має дуже великі вади через те, що бетон набирає вологи, а у герметичному пакунку із міді він не має можливості просохнути. І під час замороження та розмороження, яке відбувається у холодні періоди, бетон набуває губчастої структуру, нездатної нести навантаження.

Саме це, за його словами, і сталося із Пам’ятником засновникам Києва. “Бетон втратив несучу здатність, що призвело до великих тріщин і деструкції кормової частини човна”, - констатував Р.КУХАРЕНКО.

Він поінформував, що столичною владою було прийняте рішення про негайний демонтаж фігур і проведення термінових реставраційних робіт. Замовником реставрації було визначено Головне управління охорони культурної спадщини КМДА, сказав Р.КУХАРЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, руйнування пам’ятника Кию, Щеку, Хориву та їхній сестрі Либідь помітили увечері 23 лютого. Виявлено, що обвалилася задня частина човна, на якому було встановлено скульптури засновників Києва. В результаті цього завалилися фігури Щека і Хорива.

Наразі зруйновану частину човна накрили захисною плівкою.