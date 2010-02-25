У Дніпропетровську заснували День двірника

Депутати Дніпропетровської міської ради ухвалили рішення про відзначення 1 березня загальноміського професійного свята двірників - День двірника.

Як передає кореспондент УНІАН, мета заснування нового свята – „заохочення двірників та створення привабливих умов праці, підвищення надійності та ефективності функціонування житлово-комунальної системи, поліпшення якості надання послуг”.

Депутати також ухвалили рішення про підвищення на 15% зарплати міським двірникам. Для цього при формуванні бюджету міста на 2010 рік буде передбачено 4,2 млн. грн.

За словами голови простійної комісії Дніпропетровської міськради з питань ЖКГ Сергія ВОРОБЙОВА, наразі середня зарплата місцевого двірника становить 1,1 тис. грн. на місяць. Після підвищення вона збільшиться на 136 грн.