«Оболонь» підтримує Український Дім 2010 у Ванкувері

Компанія «Оболонь», один з найбільших національних виробників пива в Україні, виступила спонсором Українського Дому у Ванкувері. В рамках всіх офіційних вечорів, гала-концертів і заходів гостей Українського Дому пригощали справжнім українським пивом і напоями, повідомила УНІАН прес-служба компанії.

Окрім того, при безпосередній участі компанії «Оболонь» проведено вечір зі збору коштів на потреби паралімпійськой збірної України. За вечір зібрано більше 8,5 тис. дол. Ці кошти направлені на організацію житла і тренувань для української команди.

Стартують паралімпійські ігри у Ванкувері 12 березня. На попередніх іграх в італійському Турині українська паралімпійська збірна зайняла третє місце в загальнокомандному заліку та завоювала сім золотих медалей.

За словами президента ЗАТ «Оболонь» Олександра СЛОБОДЯНА, підтримка соціально значущих заходів вкрай важлива та почесна для компанії. «Інвестиції в спорт – це інвестиції у здорову та успішну націю. Ми покладаємо великі надії на обидві наші олімпійські збірні і віримо в їх перемогу», - додав О.СЛОБОДЯН.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Оболонь» – провідний національний виробник пива, безалкогольних та слабоалкогольних напоїв, мінеральної води. До складу корпорації входять головний завод у Києві та 9 підприємств у регіонах України.

Основні бренди: «Оболонь», «Magnat», «Bitburger», «hike premium», «Оболонь BeerMix», «Zibert», «Десант», «Живчик», «Frest», «Прозора». Продукція компанії експортується у 33 країни світу.