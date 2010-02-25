«Львівводоканал» відключають від електропостачання

Сьогодні за борги розпочалося відключення від електропостачання Львівського міського комунального підприємства «Львівводоканал».

Як повідомила УНІАН прес-секретар ЛМКП «Львівводоканал» Уляна ГОРБАТА, на даний час енергетики уже відключили від електропостачання адміністративний корпус ЛМКП «Львівводоканал», зокрема, абонентський відділ, який здійснює прийом населення.

«Окрім того, - повідомила вона, - енергетики поїхали на наші насосні станції: «Сихів», «Карачинів», «Довга». Якщо припинять роботу ці насосні станції, то без води залишаться Сихівський та Личаківський райони Львова».

«Старих боргів перед енергетиками ми не маємо. Однак справді не дотримуємося графіку оплати поточних нарахувань. На це є кілька причин. Насамперед, з переходом на цілодобовий режим роботи насосних станцій ми споживаємо більше електроенергії, відтак нарахування зросли до 8 млн. грн. Натомість рівень оплати львів’ян незадовільний. У січні ми отримали лише 6,6 млн. грн. (78% від нарахованого). Станом на сьогодні львів’яни оплатили лише 60%. Відтак, чи вдасться нам розрахуватися з енергетиками та втримати цілодобове графік подачі води цілковито залежить від жителів Львова», – заявив УНІАН директор ЛМКП «Львівводоканал» Мирослав ЗАПЛАТИНСЬКИЙ.

Сьогодні Львівська міська рада звернулася до львів‘ян з проханням «терміново сплатити свої поточні платежі та борги за воду».

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого «Львівобленерго» повідомило про відключення з 25 лютого електропостачання ЛКП «Львівводоканал» у зв’язку із заборгованістю за спожиту електричну енергію.