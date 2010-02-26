На Кіровоградщині забраковано 99,9% іграшок

У 2009 році спеціалістами Кіровоградського обласного управління захисту прав споживачів забраковано якість 99,9% дитячих іграшок, що реалізовувались у торговельній мережі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на нараді в облдержадміністрації повідомила заступник начальника управління Алла ДУДНІК.

За її словами, всього було перевірено на відповідність стандартам якості 7,5 тис. іграшок. Абсолютна більшість із них виявилась китайського або невідомого виробництва.

Також А.ДУДНІК повідомила, що фахівцями управління торік було перевірено 678 підприємств, встановлено 4 тис. випадків порушень прав споживачів (у 2009 році – 3,2 тис.).

«Перевірено товарів на загальну суму 5,6 млн. грн., із яких забраковано якість продукції на 1,5 млн. грн.», - підкреслила А.ДУДНІК.

Вона зазначила, що в області збільшилась кількість товарів, що не відповідають вимогам чинного законодавства, зокрема, продуктів харчування. Так, на 39% більше забраковано масложирової продукції, на 15% - хлібобулочних виробів.

За словами А.ДУДНІК, у 2009 році до адміністративної відповідальності за порушення прав споживачів притягнуто 660 осіб (у 2008 році - 585).