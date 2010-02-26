При КМДА створено «Київводфонд»
Спеціалізоване водогосподарське комунальне підприємство
На виконання рішення Київської міської ради при КМДА діятиме спеціалізоване водогосподарське комунальне підприємство «Київводфонд».
Відповідне розпорядження підписав Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.
Створення підприємства обумовлене необхідністю забезпечення реалізації державної та міської політики щодо розвитку інфраструктури Дніпра і земель водного фонду у територіальних межах Києва. Розпорядженням затверджено статут спеціалізованого водогосподарського комунального підприємства «Київводфонд», яким визначено основні його положення.
Статутними завданнями та обов’язками новоутвореного підприємства є покращення рекреаційної спроможності, екологічного стану внутрішніх водойм і прилеглих територій, належне утримання та експлуатація внутрішніх водойм Києва і земель водного фонду.
Згідно з розпорядженням, Головному управлінню комунального господарства КМДА доручено здійснити організаційно-правові заходи щодо передачі і закріплення за КП «Київводфонд» на праві господарського відання майна, необхідного для здійснення ним статутної діяльності.