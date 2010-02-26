При КМДА створено «Київводфонд»

На виконання рішення Київської міської ради при КМДА діятиме спеціалізоване водогосподарське комунальне підприємство «Київводфонд».

Відповідне розпорядження підписав Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.

Створення підприємства обумовлене необхідністю забезпечення реалізації державної та міської політики щодо розвитку інфраструктури Дніпра і земель водного фонду у територіальних межах Києва. Розпорядженням затверджено статут спеціалізованого водогосподарського комунального підприємства «Київводфонд», яким визначено основні його положення.

Статутними завданнями та обов’язками новоутвореного підприємства є покращення рекреаційної спроможності, екологічного стану внутрішніх водойм і прилеглих територій, належне утримання та експлуатація внутрішніх водойм Києва і земель водного фонду.

Згідно з розпорядженням, Головному управлінню комунального господарства КМДА доручено здійснити організаційно-правові заходи щодо передачі і закріплення за КП «Київводфонд» на праві господарського відання майна, необхідного для здійснення ним статутної діяльності.