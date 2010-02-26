Nestle купує ООО «Техноком»

Швейцарська фірма Nestle S.A., найбільший в світі виробник продуктів харчування та напоїв, оголосила про придбання ТОВ «Техноком», що працює на ринку продуктів швидкого приготування і приправ під торговою маркою «Мівіна».

Про це йдеться в повідомленні Nestle S.A., переданому агентству УНІАН.

Сума угоди не розголошується.

У повідомленні говориться, що придбання ТМ «Мівіна» дозволить Nestle в Україні розширити своє кулінарне портфоліо і укріпити присутність компанії в одному з найпривабливіших сегментах українського продовольчого ринку. «Завдяки розвиненій і ефективній системі логістики і дистрибуції Nestle в Європі, продукція ТМ «Мівіна» стане доступнішою для покупців, особливо в країнах Центральної і Східної Європи. Інтеграція широкого асортименту кулінарної продукції ТМ «Мівіна» в портфоліо Nestle укріпить курс компанії на виробництво продуктів економ-класу – споживач одержить продукти харчування високої якості за доступними цінами», - говориться в повідомленні.

Довідка УНІАН. Nestle є найбільшим виробником продуктів харчування в світі. Сьогодні Nestle належить 511 фабрик в 87 країнах світу.

Продукція Nestle представлена на ринках напоїв, кондитерських виробів, кулінарних продуктів, дитячого і спеціального харчування, заморожених продуктів, морозива, готових сніданків, мінеральної і столової води, а також кормів для домашніх тварин. Крім виробництва продуктів харчування Nestle володіє акціями підприємств парфюмерно-косметичної промисловості.

Nestle почала свою діяльність в Україні в 1994 році з відкриття представництва. З тих пір компанія просуває такі міжнародні бренди, як Nescafе, Nesquik, Maggi, Nuts, Friskies, KitKat, і ін.

У 1998 році Nestlе S.A. придбала контрольний пакет акцій ЗАТ «Львівська кондитерська фабрика «Світоч». У травні 2003 року в Києві засноване ТОВ «Нестле Україна». В кінці 2003 року Nestlе S.A. придбала 100% акцій підприємства «Волиньхолдінг» (ТМ «Торчин»).

Бізнес Nestlе в Україні представлений наступними напрямами: кава і напої, кондитерські вироби, кулінарія (холодні соуси, приправи, супи), дитяче і спеціальне харчування, готові сніданки, корми для домашніх тварин, морозиво.

Об`єм продажів Nestlе в Україні в 2009 році виріс на 16,2% і склав 3,122 млрд. гривень.

ТОВ «Техноком» було засноване в 1993 році і має два заводи в Харкові. Компанія з оборотом 100 млн. дол. в рік, експортує свою продукцію в 20 країн світу, включаючи Росію, країни Балтії, Угорщину, Німеччину, Ізраїль, Польщу і Румунію.