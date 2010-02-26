Французька "Бондюель" побудує два заводи в Україні

Французька компанія "Бондюель" цього року побудує завод по переробці цукрової кукурудзи і горошка і по заморожуванню овочів і фруктів в селі Худяки Черкаського району Черкаської області.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив голова Черкаської райдержадміністрації Іван ПОЛУДЕНЬ.

За його словами, завод будуватиметься 10 місяців, загальний об`єм інвестицій складе близько 300 млн. грн. Перший транш на будівництво заводу по переробці кукурудзи і горошка складатиме 20 млн. євро, другий транш - 20 млн. євро - буде вкладений в будівництво заводу по заморожуванню овочів і фруктів.

Довідка УНІАН. Компанія "Bonduelle" була заснована в 1853 р. Луї Бондюель-далем як невелике фермерське господарство на півночі Франції. В даний час є провідним світовим виробником овочевої продукції (консервовані, швидкозаморожені, свіжі овочі та салати), що має 25 заводів в Європі.