Roshen планує почати будівництво другої кондфабрики у Вінниці

Корпорація Roshen, один з найбільших виробників кондитерських виробів, планує в березні-квітні поточного року почати будівництво другої кондитерської фабрики у Вінниці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві президент корпорації В’ячеслав МОСКАЛЕВСЬКИЙ.

«Ми збираємося будувати новий виробничий майданчик у Вінниці. У перспективі це планується наша базова шоколадна фабрика. Будівництво плануємо почати в березні-квітні», – повідомив він.

За його словами, вартість проекту оцінюється в 340 млн. грн., площа складе близько 60 тис. кв. м, а потужність – 20 тис. тонн на місяць.

В.МОСКАЛЕВСЬКИЙ додав, що вже купили ділянку землі на околиці Вінниці та отримали дозвіл на будівництво.

Як повідомляв УНІАН, на початку 2009 року Roshen заявила про те, що відклала будівництво другої кондитерської фабрики у Вінниці. Корпорація планувала інвестувати 600 млн. грн. в будівництво другої кондитерської фабрики у Вінниці потужністю 10 тис. тонн шоколадної продукції в місяць.

Довідка УНІАН. У кондитерську корпорацію „ROSHEN” входять Київська, Вінницька, Кременчуцька та Маріупольська кондфабрики в Україні, а також Ліпецька кондфабрика "Ліконф" в Росії та Клайпедська кондфабрика «Klaipedos konditerija» в Литві.

Асортимент продукції нараховує понад 200 видів цукерок, шоколаду, карамелі, печива, вафель, мармеладу та тортів при загальному обсязі виробництва 350 тис. т. на рік.

У 2009р. „Roshen" збільшила виробництва на 7% - до 380 тис. т.

Основні імпортери кондитерської продукції Roshen: Росія, Казахстан, Білорусь, країни Кавказу, Середня Азія, Німеччина, США, Молдова, Ізраїль, Литва та інші.

Частка „Roshen” на українському ринку оцінюється в 25%.