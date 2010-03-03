Ціни на нові легкові авто в Україні зростуть на 5-15%

Ціни на нові легкові автомобілі в Україні цього року зростуть від 5 до 15%.

Як передає кореспондент УНІАН, такий прогноз озвучив президент корпорації «Богдан» Олег СВИНАРЧУК сьогодні журналістам у Києві.

«Вартість нових легкових автомобілів в Україні зросте пропорційно інфляції в країнах виробниках. Найімовірніше найбільше подорожчають російські авто», - зазначив О.СВИНАРЧУК.

За прогнозом топ-менеджера корпорації «Богдан», у 2010 році подорожчає й технічне обслуговування автомобілів. «На фірмових сервісах ціни зростуть на 10-30%, переважно за рахунок зростання вартості якісних витратних матеріалів», - підкреслив він.

При цьому О.СВИНАРЧУК зазначив, що перешкодити зростанню цін на авто зможе власне виробництво автомобілів.