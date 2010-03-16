На Донеччині споживачам повернули 120 тис. грн. за неякісні товари

У Донецькій області вже в січні-лютому цього року споживачам повернули 123 тис. грн. вартості неякісних товарів і послуг.

Про це повідомили в Головному Донецькому обласному управлінні у справах захисту прав споживачів. Згідно з повідомленням, за перші два місяці нинішнього року в управління поступило від жителів регіону 370 звернень і 85% з них були вирішені на користь споживача.

В управлінні розповіли, що основні питання, з якими звертаються споживачі, – це питання якості товарів, порушення правил торгівлі, порушення під час надання житлово-комунальних послуг, послуг зв`язку, транспорту, газопостачання, водопостачання, електропостачання.