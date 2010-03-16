Луганські прикордонники затримали майже тонну контрабандного меду

Майже 1 тонну меду намагався незаконно перевезти в Росію 37-річний житель селища Мілове Луганської області.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі Луганського прикордонного загону.

Автомобіль порушника виявив на світанку патруль прикордонного підрозділу «Мілове». "Москвич" із причепом рухався з українського села Зоринівка до російського Тарасово-Міловське. Прикордонники зупинили автомобіль за 50 метрів від лінії кордону. У причепі вони нарахували 25 пластмасових ємностей із 987 кілограмами контрабандного меду.

Мед, оцінений у майже 20,5 тис. грн., прикордонники вилучили та разом з автомобілем і причепом передали до митниці. Міру відповідальності затриманого водія за спробу незаконного перетину кордону визначить Міловський районний суд.