«Десант» оголошує «весняний призов»

Пиво «Десант» оголошує набір у мужні Пивні Війська України. З 15 березня до 30 травня кожен повнолітній доброволець може вступити до першого батальйону ПВУ. Для цього потрібно купити пиво «Десант», відправити sms і отримати приз. Про це УНІАН повідомила перс-служба компанії.

З першим sms шанувальник пива “Десант” стає рядовим ПВУ. Кожні наступні три коди підвищують звання на один ранг. Перші 25 тисяч лейтенантів гарантовано отримають поповнення мобільного рахунку на 10 грн., а першим 500 генералам компанія «Оболонь» подарує ящик пива «Десант». Серед усіх, хто отримав звання вище майора, буде розіграно 16 турів на двох на 2 дні в «Армію Пивних Військ України».

«Унікальність акції полягає у простоті механіки та цікавій грі. Армійська тема близька чоловікам та захоплює своїм азартом. Гарантовані призи мотивують споживачів брати участь в акції через прозору схему їх отримання», – коментує бренд-менеджер категорії ЗАТ «Оболонь» Сергій ЛАВРУС.

Умови акції розміщенні на сайті http://desant.ua/

Довідка УНІАН. Пиво «Десант» виробляється корпорацією «Оболонь» на найбільшій пивоварні Європи у Києві.

ЗАТ «Оболонь» – провідний національний виробник пива, безалкогольних та слабоалкогольних напоїв, мінеральної води. До складу корпорації входять головний завод у Києві та 9 підприємств у регіонах України.

Основні бренди: «Оболонь», Magnat, hike premium, Zibert, «Десант», «Живчик», «Прозора».

Компанія «Оболонь» – найбільший експортер пива з України. За підсумками 2009 року частка компанії в експорті склала 80%. Продукція компанії експортується у 33 країни світу.