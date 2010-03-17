З 25 березня у Київському метрополітені курсуватиме "Історичний вагон" у складі одного з поїздів, що обслуговує пасажирів на Святошинсько-Броварській лінії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КП “Київський метрополітен”, музей на колесах розпочне свою роботу зі станції "Університет". Його відкриття присвячене ювілею столичної підземки, а саме відзначенню в поточному році 50-річчя від дня введення в експлуатацію першої дільниці КП "Київський метрополітен".

Оформлення «Історичного вагону» виконано спільними зусиллями дизайнерів РА "Домофон" та працівників метрополітену на базі вагону типу "Є" 1969 року випуску. Особливість вагонів цього типу у тому, що для внутрішнього оздоблення у ньому використовувалися дерев’яні деталі, зокрема, рами вікон, а для обклеювання стін вагонів — так званий лінкруст, один з найцінніших видів шпалер.

У вагоні розміщено фотокопії історичних відомостей та світлин про метрополітен, наданих працівниками, які будувати столичну підземку та трудилися у ній упродовж півстоліття. Найбільшу допомогу зі збору історичної інформації надали ветерани Київського метрополітену. Таким чином у музеї пасажири матимуть змогу ознайомитися з легендарною історією цього виду транспорту, яким вони користуються упродовж багатьох років.

Передбачається, що на церемонії пуску "Історичного вагону" будуть присутні представники київської влади, ветерани, пенсіонери та працівники Київського метрополітену. Серед ветеранів - машиністи, які 6 листопада 1960 року повели перші поїзди у Київському метрополітені.