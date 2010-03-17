Річковий трамвайчик у Києві почне курсувати 1 травня

Цього року річковий трамвайчик у Києві почне курсувати Дніпром, орієнтовно, 1 травня.

Про це йдеться у коментарі заступника голови Київської міськдержадміністрації Валерія МИРОНОВА, переданому УНІАН прес-службою КМДА.

Він нагадав, що в 2009 році трамвайчик курсував до 1 жовтня. За час його сезонної роботи послугами переправи встигли скористатися 12 тис. осіб, з яких 20% - пільговики.

«Цього року початок сезону річкової переправи намічений, умовно, на 1 травня. На даний момент розглядаються варіанти розширення маршрутної мережі і збільшення кількості рейсів», - сказав В.МИРОНОВ.

Як повідомляв УНІАН, 24 липня 2009 року в Києві був офіційно відкритий «альтернативний вид громадського пасажирського транспорту» – муніципальний річковий трамвай. Маршрут сполучає «10 причал» (станція метро «Поштова площа», Річковий вокзал) і станцію «Березняки» (причал біля моста ім. Патона).

Перший заступник голови КМДА Денис БАСС тоді висловив упевненість, що «річковий трамвай» значно поліпшить транспортне сполучення між лівим і правим берегами Дніпра. Він повідомив, що теплоходи курсуватимуть у робочі дні в уранішні і вечірні години «пік».

Тоді повідомлялося, що планується відкрити маршрути у бік Оболоні і Русанівських садів.

У вересні уранішні рейси річкового трамвая між Поштовою площею і Березняками відмінили. Але був відкритий новий маршрут річкового трамвая - з причалу на Оболонській набережній до Поштової площі.

Вартість проїзду становила 10 грн., пільговикам - безплатно.