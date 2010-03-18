Ціни на газ оптимізують через проведення реформ ЖКГ

Зменшення тарифного навантаження, зокрема, у цінах на газ для населення, повинно відбуватися за рахунок проведення реформ у сфері житлово-комунального господарства та посилення адресної соціальної допомоги найбіднішим громадянам.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила перший заступник глави Адміністрації Президента України – представник Президента при Кабінеті міністрів Ірина АКІМОВА на брифінгу.

«Якщо ми торкаємося тарифної політики, необхідно говорити про реформи ЖКГ. Тому що лише через цю реформу можна знизити тарифне навантаження на населення»,- сказала вона, відповідаючи на запитання журналістів стосовно необхідності підвищення ціни на газ для українських споживачів.

І.АКІМОВА наголосила, що в цьому питанні уряд також має посилити адресну соціальну допомогу найбіднішим верствам населення, адже це стане ключовим моментом для врегулювання тарифної політики.

«Ціна реформ повинна бути мінімізованою для населення, особливо найбідніших громадян», - наголосила вона.