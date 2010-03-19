У Лейпцигу розпочав роботу книжковий ярмарок

У німецькому Лейпцигу розпочав роботу Лейпцизький книжковий ярмарок. Понад дві тисячі видавництв з 39 країн світу беруть у ньому участь.

Урочиста церемонія відкриття ярмарку відбулася напередодні в конгрес-центрі виставкового комплексу «Мессе Лейпциг». На ній вручили традиційну Лейпцизьку книжкову премію «За європейське порозуміння». Цього року її отримав угорський історик та публіцист Ґіорґі ДАЛОШ, який живе в Німеччині. 2006 року цією премією було удостоєно українського письменника Юрія Андруховича.

Організатори книжного ярмарку в Лейпцигу традиційно роблять наголос на літературі з Південно-Східної Європи. Країни-гостя цього року немає, наступного – у центрі уваги буде література із Сербії. «Усі східноєвропейські країни, які останніми роками брали участь в ярмарку, цьогоріч також представлені у Лейпцигу, - розповідає директор книжкового ярмарку Олівер ЦІЛЛЕ. - Додалося також кілька нових країн, як, приміром, Боснія і Герцеговина. Гадаю, очевидно, що Лейпциг є місцем, де можна відносно скромними засобами привернути увагу до літератури цих країн».

Під час ярмарки відбудеться загалом понад дві тисячі заходів – конгреси, презентації, читання та дискусії, зустрічі з авторами. Ярмарок зголосилося відвідати півтори тисячі письменників та літераторів, в тому числі лауреати Нобелівської премії з літератури Ґюнтер Ґрасс і Ґерта Мюллер, а також лауреат Нобелівської премії миру Лех Валенса. Організатори очікують, що за чотири дні роботи заходу з експозицією ознайомляться не менше ста тисяч відвідувачів.

На противагу до орієнтованого радше на бізнес Франкфуртського книжкового ярмарку, лейпцизька виставка більше спрямована на читацьку аудиторію. Вона не обмежується лише заходами в рамках виставкових майданчиків. У багатьох куточках історичного центру міста до пізньої ночі відбуваються численні читання та дискусії. Паралельно до ярмарку в Лейпцигу проходить читацький фестиваль «Лейпциг читає!». Його називають наймасштабнішим у Європі.

“Німецька хвиля”