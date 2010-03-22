На Донеччині встановили 3,5 тис. фактів реалізації небезпечних товарів

У Донецькій області в 2009 році Головне обласне управління в справах захисту прав споживачів встановило 3 тис. 587 фактів реалізації товарів, що не відповідають вимогам чинних стандартів і небезпечних для здоров`я споживачів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили в Головному Донецькому обласному управлінні у справах захисту прав споживачів. Згідно з повідомленням, забракували і заборонили реалізувати більше третини товарів, перевірених на якість, на суму 16,6 тис. грн.

Аналіз діяльності управління в січні-лютому поточного 2010 року свідчить, що ситуація на споживчому ринку не стабілізувалася, кількість порушень не зменшується.

Цього року в регіоні перевірили 973 суб`єкти господарської діяльності, де було встановлено 11 тис. різних порушень вимог законодавства щодо захисту прав споживача. В результаті перевірок забракували товарів на суму 5,3 тис. грн, або 41% від загального числа перевірених товарів.

За порушення до адміністративної відповідальності за перші два місяці року притягнуто 358 осіб, які оштрафовані на 48 тис. грн. До підприємств-порушників застосовані економічні санкції на суму 225 тис. грн.