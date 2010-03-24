Автовласники Запоріжжя провели автопробіг проти стану доріг у місті

У Запоріжжі автовласники провели автопробіг проти катастрофічного стану доріг у місті.

Як передає кореспондент УНІАН, автоколона з майже 50 автомобілів з транспарантами "Депутат! Куда уходят наши налоги?", "За растрату средств и липовый ремонт - к ответу!", "Две беды: дураки и дороги" тощо проїхала від будівлі Запорізької облдержадміністрації центральним проспектом Запоріжжя (проспектом імені Леніна) до будівлі Запорізької мерії. Очолювали незвично повільний автопробіг два кінні вози - на думку організаторів акції - "єдиний транспорт, на якому відносно безпечно можна пересуватися запорізькими ковбанями".

За словами учасників акції, мета її проведення - "змусити чиновників виконувати свої посадові обов`язки - роботу, за яку вони одержують зарплату - бюджетні гроші, що є нашими податками".

Бажаючих поспілкуватися з учасниками акції протесту проти "бездоріжжя на запорізьких дорогах" серед представників обласної і міської влади не знайшлося.

Як повідомляв УНІАН, на початку березня прокуратура Запорізької області зажадала від мера Запоріжжя Євгена КАРТАШОВА привести в порядок запорізькі дороги, стан яких "становить загрозу для життя і здоров`я учасників дорожнього руху" і притягнути до відповідальності керівництво управління комунального господарства Запорізького міськвиконкому, що безпосередньо відповідає за стан доріг.

Відповідне розпорядження направив міському голові Запоріжжя прокурор Запорізької області Валерій КУЛАКОВ. Підставою для розпорядження прокурора стало те, що більш як 30 ділянок основних автомагістралей Запоріжжя (у тому числі й використовуваних для проїзду транзитного транспорту) перебувають у стані, що не відповідає нормам і держстандартам дорожнього покриття, що призводить до пошкодження транспортних засобів і зростання ДТП.

"Фактична бездіяльність відповідальних підрозділів міськвиконкому не тільки призводить до того, що пошкоджуються транспортні засоби, а й створює реальні передумови для зростання ДТП і загрози для життя і здоров`я учасників дорожнього руху. За 2 місяці 2010 р. на даних ділянках сталося 93 ДТП, в яких постраждали 11 осіб", - констатувалося в розпорядженні прокурора, яке відповідно до законодавства підлягає негайному виконанню. На сьогодні немає офіційних даних про реакцію мера Запоріжжя Є.КАРТАШОВА на дане розпорядження.