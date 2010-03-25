У Криму виробництво ковбасних виробів зросло на 23%

В Автономній Республіці Крим на підприємствах з виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів індекс виробництва промислової продукції за січень-лютий 2010 р. склав 97,2%, що на 4 процентних пункти менше аналогічного показника січня 2010 р.

Як повідомили кореспондентові УНІАН в Міністерстві аграрної політики АРК, за 2 місяці в Криму зросло виробництво м`яса свинини (на 1,2%), м`яса птиці (7,7%), ковбасних виробів (23%), крупи (4,8%), вина виноградного (5,2%), комбікормів (6,4%).

Водночас, знизилися об`єми виробництва м`яса яловичини і телятини (на 7%), молока обробленого рідкого ( на 17,5%), сиру свіжого (36,3%), масла вершкового (9,8%), продуктів кисломолочних (42,6%), борошна (21,2%), хлібобулочних виробів (6,1%), макаронних виробів (на 17%), коньяку (52,8%), безалкогольних напоїв (на 41,6%).