У Горлівці енергетики зупиняють електротранспорт

У місті Горлівка (Донецька область) через борги енергетики сьогодні зупинять рух міського електротранспорту – тролейбусів і трамваїв.

Про це УНІАН повідомили в Горлівському трамвайно-тролейбусному управлінні.

Коментуючи ситуацію, начальник комунального підприємства «Горлівське ТТУ» Вадим СОЛОМАХА сказав, що «поки ми їздимо, але вже відключено трамвайне і тролейбусне депо». При цьому він додав: «Контактну мережу енергетики поки не чіпають, тому сьогодні трамваї і тролейбуси на маршрути вийшли. Але рух може припинитися у будь-який момент».

В.СОЛОМАХА уточнив, що заборгованість ТТУ перед ВАТ «Донецькобленерго» на сьогоднішній день складає 105 тис. грн.

Довідка УНІАН. Горлівка – велике промислове місто, розташоване в цетральній частині Донбасу з населенням 284,3 тис. осіб. Територія міста складає 422 кв. км.