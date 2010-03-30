Санітарний стан Кіровограда контролюватимуть старшокласники

У квітні спецінспекція Кіровограда створює загін добровольців зі старшокласників місцевих шкіл, які допомагатимуть контролювати санітарний стан міста.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі Кіровоградської міської ради.

З 5 по 30 квітня в обласному центрі триватиме місячник благоустрою. За словами начальника міської спецінспекції Віктора ІВАНОВА, особливістю цьогорічної кампанії стане участь у ній добровільних помічників. Школярі пильнуватимуть, щоб зібране по місту сміття вивозилось за призначенням, а не скидалось у зелених зонах, перетворюючи їх на сміттєзвалища. Характерною ознакою учасників «зеленого патруля» стане зелена краватка і спеціальний бейджик.

На думку В.ІВАНОВА, дорослі соромитимуться смітити в присутності дітей.