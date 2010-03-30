У червні відкриють новий авіарейс Львів-Донецьк

З 2 червня буде відкрито нову авіалінію Львів-Донецьк, двічі на тиждень літаки «Боїнг-747» здійснюватимуть рейси між Львовом та Донецьком.

Про це повідомив УНІАН генеральний директор ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» Олександр ЗАГРЕВА.

Він відзначив, що перевезення буде здійснювати авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України». Час перебування у польоті орієнтовно складатиме 1 год. 40 хв.

«Давно велися перемовини між Львівською та Донецькою обласними радами про необхідність такого рейсу з метою розширення співробітництва і зв’язку між нашими двома регіонами», - зазначив О.ЗАГРЕВА. Він також зауважив, що востаннє рейс сполученням Львів-Донецьк здійснювався більше десяти років тому.

Також гендиректор підприємства повідомив, що у червні планується відкриття рейсу Львів-Москва.

Він також відзначив збільшення пасажиропотоку, зазначивши, що щодня зі Львова здійснюється у середньому 20 авіарейсів. «Найбільше завантаження на країни Європи і місто Київ», - зазначив О.ЗАГРЕВА.

«Щодо авіасполучення з іншими українськими містами, які прийматимуть чемпіонат Євро-2012, то питання буде в подальшому обговорюватися з партнерами приймаючих міст», - сказав О.ЗАГРЕВА.