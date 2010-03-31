У маршрутках Кіровограда буде електронна система розрахунків

У громадському транспорті Кіровограда міська влада планує запровадити електронну систему розрахунків за допомогою карток і спеціальних пристроїв.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі Кіровоградської міськради.

Подібна форма оплати за проїзд у маршрутних автобусах дасть змогу значно підвищити рівень безпеки пасажирських перевезень. Сьогодні в Кіровограді діє система розрахунку за проїзд безпосередньо від пасажира до водія, при цьому обсяг заробітної плати останнього залежить від отриманої за день виручки.

Під час руху автобусів водії постійно відволікаються для розрахунку з пасажирами, часто порушують правила дорожнього руху, зупиняються у місцях, непристосованих для здійснення посадки/висадки людей.

Як очікується, упровадження єдиної платіжної системи за електронним квитком дозволить пасажиру з економією для себе сплачувати за проїзд у всіх видах транспорту Кіровограда. Водії ж отримуватимуть заробітну плату не за кількість перевезених осіб, а за виконаний пробіг у кілометрах.

Громадські слухання про організацію єдиної платіжної системи у Кіровограді заплановані на травень 2010 року.