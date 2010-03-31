Зниження цін на сире молоко призведе до зменшення виробництва

Протягом останніх днів практично всі переробні підприємства анонсували зниження закупівельних цін на молоко. Нестабільність цін та низькі ціни на молоко впродовж останніх років призвели до скорочення поголів’я та зменшення об’ємів виробництва молока в країні.

Як коментує Президент Асоціації виробників молока України Андрій ДИКУН, виробництво молока в Україні – це один із найбільш ризикованих аграрних бізнесів, адже постійно відбувається коливання цін. В умовах нестачі обігових коштів в першу чергу будуть недостатньо фінансовані саме ризиковані напрямки.

Виробники молока готові нарощувати об’єми виробництва молока та поліпшувати його якість, без якої не можливо виготовити конкурентноспроможну молочну продукцію, за умови стабільних закупівельних цін на молоко протягом року.

MilkUa.info