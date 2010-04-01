Олія “Чумак” дарує споживачам великодні подарунки

ТМ «Чумак Золота» дарує усім своїм шанувальникам пасхальні подарунки. З 15 березня до 15 квітня разом з пляшкою олії покупці отримають сюрпризи від олії «Чумак Золота»: набір плівки для оздоблення пасхальних яєць (три орнаменти), барвники для оздоблення пасхальних яєць, різнокольорову цукрову декоративну посипку.

Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

За повідомленням, великодні подарунки – це вдячність постійним покупцям, які цінують і примножують українські традиції та є лояльними до олії «Чумак Золота».

У компанії зазначають, що соняшникова олія «Чумак Золота» є універсальною олією, яка відповідає усім критеріям сучасної української кухні та підходить для приготування будь-яких страв.

Також компанія вітає своїх споживачів з Великодніми святами! Бажає світла і радості, Божої любові та теплого родинного затишку.

Довідка УНІАН. Компанія “Кернел” - лідер українського ринку бутильованої соняшникової олії, один з найбільших українських експортерів соняшникової олії та зернових культур.

"Кернел" – вертикально інтегрована компанія, що динамічно розвивається в агропромисловому комплексі України з 1995 року. Напрямки діяльності: виробництво соняшникової олії, дистрибуція бутильованої олії в Україні, експорт соняшникової олії та зернових культур, надання послуг зі зберігання зернових й олійних культур на елеваторах, надання послуг з перевалки зернових вантажів у порту Іллічівськ, агровиробництво.

Торговельні марки: «Щедрий Дар», «Стожар», «Чумак домашня», «Чумак Золота», «Любонька», «Маринадо».