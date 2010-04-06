Київська влада обіцяє відремонтувати усі прибудинкові території

Столична влада планує за три місяці відремонтувати усі прибудинкові території.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на першого заступника голови КМДА Анатолія ГОЛУБЧЕНКА.

«Ми виробили схему фінансування для забезпечення наведення порядку у місті Києві. Зокрема, 72 млн. грн. ми плануємо витратити на ремонт прибудинкових територій, асфальтування міжквартальних проїздів та дворів. Додатково ми домовились з районами, що вони виділять 25 млн. грн. на ці роботи. Тож загальна сума коштів, які будуть спрямовані на ремонт прибудинкових територій, складе 97 млн. грн.», - поінформував А.ГОЛУБЧЕНКО.

Він нагадав, що у 2008 році на ремонт прибудинкових територій міська влада спрямувала 50 млн. грн.

За словами А.ГОЛУБЧЕНКА, за дорученням Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО наразі вже проведено зустрічі з керівниками асфальтобетонних заводів і підписано угоди про виконання вищезазначених робіт.

«Згідно з нашими домовленостями, ремонтні роботи почнуть виконувати вже зараз, а розрахуємось ми з підприємствами-підрядниками одразу після прийняття бюджету. За попередніми підрахунками, роботи з асфальтування прибудинкових територій мають бути виконані за 3 місяці», - сказав А.ГОЛУБЧЕНКО.