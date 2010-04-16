Держспоживстандарт забракував 57% м'яса і м'ясної продукції

Державний комітет України з питань технічного регулювання і споживчої політики у І кварталі 2010 року забракував 57% м`яса і м`ясної продукції, перевірених під час їх виробництва.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту.

Згідно з повідомленням, фахівці комітету перевірили під час виробництва 90 тонн м`яса і м`ясопродуктів (зокрема напівфабрикатів) на загальну суму 1,425 млн. грн. Через невідповідність вимогам нормативної документації (НД) було забраковано 51 тонну продукції (56,7% перевіреної) на суму понад 843 тис. грн.

Протягом перших трьох місяців 2010 року державні інспектори перевірили 84 підприємства. Порушення було знайдено на 71 з них.

Основні порушення: невідповідність продукції за мікробіологічними показниками, невідповідність вимогам НД за фізико-хімічними показниками, відсутність нормативної або технологічної документації, порушення періодичності контролю безпеки готової продукції, невідповідність НД на смак, запах і зовнішній вигляд. Найбільше порушень було при маркіруванні продукції: незадовільне транспортне і споживче маркірування або його відсутність було виявлено на 45 підприємствах.

У цілому у І кварталі 2010 року працівники Держспоживстандарту України видали 54 розпорядження про заборону реалізації 54 партій продукції на 33 підприємствах; 63 розпорядження про заборону реалізації 63 видів продукції на 29 підприємствах; 71 суб`єкту господарювання було видано розпорядження про усунення порушень. Загальна сума штрафів перевищила 47 тис. грн.