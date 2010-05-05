У Вінницькій області заборгованість із зарплати зросла до 33 млн. грн.

У Вінницькій області станом на 1 квітня заборгованість із зарплати становить 32,87 млн. грн., що на 21%, або на 5,705 млн. грн. більше, порівняно з 1 січня поточного року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказано у повідомленні Головного управління статистики у Вінницькій області.

Порівняно зі станом на березень, борг із зарплати скоротився на 8,3%, або на 2,975 млн. грн.

Із загальної суми боргу 22,9 млн. грн. (69,7%) припадає на економічно активні підприємства, 7,927 млн. грн. (24,1%) - на підприємства-банкрути, економічно неактивні підприємств заборгували 2,035 млн. грн. (6,2%) зарплати.

Найбільша сума (17,682 млн. грн.) невиплаченої заробітної плати припадає на промислові підприємства, будівельні організації (3,392 млн. грн.) та підприємства сільського господарства (3,318 млн. грн.).

Довідка УНІАН. У Вінницькій області проживає 1,7 млн. осіб, з яких 53,4% - у сільській місцевості.