В Одеському Музеї хліба відкрили виставку «Хліб війни»

У Музеї хліба ВАТ «Одеський коровай» відкрили виставку «Хліб війни», присвячену святкуванню 65-річчя Перемоги.

Як повідомили УНІАН у прес-службі підприємства, на виставці представлений хліб, виготовлений за рецептами 1941-1945 років, які знайшли технологи підприємства в архівах Одеси та інших історичних документах. Для виставки пекарі «Одеського короваю» випекли хліб «Окупаційний», «Фронтовий», «Блокадний», а також хліб, який випікали в концтаборах.

Крім того, на виставці представлені хлібні картки, які діяли під час війни, фотографії підприємств, які випікали хліб просто неба після боїв.

Виставка працюватиме 5 - 14 травня (крім вихідних) з 10:00 до 18:00.