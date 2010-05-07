У Криму забракували 5% перевіреної продукції

Протягом квітня 2010 року фахівці ДП «Кримстандартметрологія» перевірили продукцію на суму 1 млн. 943 тис. 333 грн. З них забракували на суму 98 тис. 308 грн. (5%) перевіреної продукції.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту України.

Повідомляють, що загалом, провели 27 первинних перевірок якості продукції щодо додержання стандартів, норм і правил. За результатами 24 (88,9%) перевірок виявлено порушення.

Було перевірено харчову, промислову, сільськогосподарську продукцію, питну воду, алкогольні напої, меблі на підприємствах-виробниках, підприємствах гуртової торгівлі, зберігання і реалізації продукції АР Крим.

Інспектори виявили такі порушення вимог нормативних документів (НД) під час виробництва продукції: невідповідність за фізико-хімічними показниками; незадовільне або відсутнє транспортне, споживче маркування; недотримання технологічної дисципліни; відсутність періодичних та приймально-здавальних випробувань продукції; незадовільне забезпечення єдності вимірювань; відсутність сертифікатів відповідності на продукцію, яка підлягає обов’язковій сертифікації; незадовільна організація контролю якості продукції.

Причинами виявлених порушень є недотримання технологічної дисципліни, незадовільний контроль готової продукції, недоліки підготовки виробництва.

За результатами перевірок суб‘єктам господарювання видано 17 приписів про заборону реалізації партій продукції вартістю 98 тис. 308 грн., 23 приписи про заборону реалізації продукції, 17 постанов про накладення штрафів на суму понад 17 тис. грн.; 24 суб‘єктам господарювання видано приписи щодо усунення порушень.

До адміністративної відповідальності притягнули 21 особу, видано постанови щодо накладення адміністративних штрафів на суму 7 тис. 956 грн.