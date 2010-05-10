Держспоживстандарт задовольнив 82% скарг у сфері ЖКП

Упродовж першого кварталу 2010 року в регіональні управління у справах захисту прав споживачів надійшло 945 скарг на послуги в житлово-комунальній сфері, і в 776 випадках (82%) вимоги споживачів було задоволено.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспожтвстандарту.

Також фахівці територіальних управлінь у справах захисту прав споживачів перевірили 648 підприємств у сфері надання житлово-комунальних послуг. Порушення нормативної документації було виявлено на 285 з них (44%). Загальна кількість виявлених порушень становить 1060.

Зокрема, було перевірено 276 суб`єктів господарювання, які надають послуги з утримання житлових будинків і прибудинкових територій, а також послуги з водо- (34 підприємства), тепло- (285), газо- (28) і електропостачання (25).

За результатами перевірок було видано 349 розпоряджень про припинення порушень прав споживачів. До адміністративної відповідальності притягнуто 254 особи. Сума адміністративних штрафів становить 36,4 тис. грн. До підприємств-порушників застосовано адміністративно-господарські санкції на суму 46,9 тис. грн.