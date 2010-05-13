Дитяча суміш “Малютка” могла стати причиною смерті немовляти

У зв’язку із реєстрацією випадку смерті дівчинки 3-місячного віку у селі Жуківці Лановецького району Тернопільської області, яка, ймовірно, була пов’язана зі вживанням молочної суміші «Малютка», головний державний санітарний лікар України Геннадій РОЖКОВ доручив перевірити підприємство, де вона виробляється.

Як повідомили УНІАН у Державній санітарно-епідеміологічній службі України, зокрема, дано доручення Головному державному санітарному лікарю Тернопільської області провести детальне розслідування даного випадку смерті дитини; Головному державному санітарному лікарю Полтавської області - провести позапланову перевірку ВАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» з лабораторним дослідженням зразків продукції і у випадку виявлення порушення санітарного законодавства вжити відповідні адміністративні заходи.

«Я вважаю за необхідне провести перевірку суміші «Малютка». В найкоротші строки ми отримаємо результати експертизи і будемо вживати відповідні заходи. В зв’язку із даною ситуацією Державна санітарно-епідеміологічна служба України буде проводити позапланову перевірку всіх виробництв дитячого харчування, а також посилить контроль за ввезенням продуктів дитячого харчування», - зазначив Г.РОЖКОВ.