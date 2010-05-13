Побутові відходи збиратимуть роздільно у 65 містах України
МінЖКГ запускає проект
Міністерство з питань житлово-комунального господарства має намір цього року почати пілотний проект із роздільного збору твердих побутових відходів (ТПВ) у 65 містах України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив міністр із питань житлово-комунального господарства Олександр ПОПОВ.
За його словами, попередньо в проекті братимуть участь 65 міст України, з кожної області планується відібрати 2-3 населених пункти. Сьогодні список міст, які бажають брати участь у проекті, узгоджується з обласними держадміністраціями.
Він уточнив, що міста відбиратимуться за такими критеріями: результативність реформ ЖКГ у місті, наявність проектної документації, співпраця з донорами й міжнародними фінансовими організаціями.
Міністр не виключає, що в проекті братиме участь і Київ, який може бути представлений конкретними мікрорайонами.
О.ПОПОВ додав, що до 2012 року планується відпрацювати механізм роздільного збору ТПВ, щоб за три роки комплексно вирішити проблему побутових відходів у містах.
Разом із проектом з роздільного збору відходів, міністерство планує залучати дешеві інвестиційні ресурси шляхом надання державних гарантій під будівництво сміттєпереробних заводів.