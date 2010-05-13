На митниці затримали контрабандну партію косметики

Працівники Ягодинської митниці затримали контрабандну партію косметики виробництва відомих світових брендів вартістю понад 3,5 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної митної служби України, згідно з документами, одна з московських фірм транспортувала з Німеччини до Росії, транзитом через Україну, вантаж «рідке мило» вагою понад 13 тонн та вартістю 247 тис. грн. Проте у пункті пропуску «Ягодин» (польсько-українська ділянка кордону) в автомобілі «ДАФ» митники насправді виявили велику партію декоративної косметики та фарб для волосся.

Вантаж затримано до остаточного з’ясування усіх обставин.