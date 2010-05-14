«Атлант-Союз» відкриє рейси між Москвою і Сімферополем
09:11, 14 травня 2010Права споживачів
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Авіакомпанія уряду Москви «Атлант-Союз» з червня 2010 року відкриває новий напрямок польотів за маршрутом Москва – Сімферополь – Москва.
Про це повідомляється на сайті компанії.
Згідно з повідомленням, рейси виконуватимуться щодня.
Довідка УНІАН. Базовим аеропортом авіакомпанії «Атлант-Союз» є міжнародний аеропорт Внуково. ВАТ «Авіаційна компанія «Атлант-Союз» зареєстрована 8 червня 1993 року в Москві. У травні 1999 року авіакомпанія «Атлант-Союз» стала офіційним перевізником уряду Москви.
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