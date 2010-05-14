Прикарпаття відвідало найбільше туристів в Україні

У 2009 році Івано-Франківська область зайняла перше місце за кількістю туристів та екскурсантів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Головному управлінні з питань туризму, євроінтеграції, зовнішніх зв`язків та інвестицій Івано-Франківської облдержадміністрації, згідно з офіційними статистистичними даними, в області за 2009 рік обслужили 26,8% загальної кількості внутрішніх туристів України (501 040 осіб) та 27,3% екскурсантів (521 716 осіб). За цими показниками Івано-Франківська область зайняла перше місце по Україні.

Крім того, ліцензовані туроператори і турагенти області за минулий рік обслужили 511 392 туристів, що становить 13,3% по Україні або друге місце за даним показником, зазначають у головному управлінні ОДА.

За сумою відрахованих туроператорами і турагентами платежів до бюджету область займає третє місце по Україні (23 076,7 тис. грн.) або 11,7% від загальнодержавного показника.

В облдержадміністрації підкреслюють, що за основними показниками з обслуговування туристів туроператорами і турагентами Івано-Франківщина випередила такі регіони як Крим, Одещина, Львівщина, Закарпаття тощо.

Довідка УНІАН. В Івано-Франківській області на початок січня 2010 року згідно з реєстром Державної служби туризму і курортів України налічувалось 143 ліцензованих туристичних підприємства, з яких прозвітували 98 підприємств. Туристичні та екскурсійні послуги в 2009 році надано більш як 1 млн. особам. Обсяги обслуговування - 203,8 млн. грн. Чисельність іноземних громадян, яким були надані послуги у 2009 році, становить 2 200 осіб, що на 500 осіб більше порівняно з 2008 роком.

У 2009 році від діяльності ліцензованих туристичних підприємств до бюджету Івано-Франківської області надійшло 23 076,7 тис. грн., що в порівнянні з 2008 роком збільшилось на 51,3%.