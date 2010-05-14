На Тернопільщині вимогам не відповідало 42% продукції

Упродовж квітня 2010 року відділ державного нагляду ДП «Тернопільстандартметрологія» перевірив продукцію на загальну суму майже 70 тис. грн. Через невідповідність вимогам нормативної документації було забраковано продукцію на суму 29 тис. 500 грн. (42%).

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту України.

За повідомленням, під час 19 перевірок фахівці перевірили ковбасні вироби, хліб, хлібобулочні та кондитерські вироби, рибопродукти, алкогольні напої, питну воду із централізованого водопостачання, керамічну цеглу та ін. Порушення виявили у 16 випадках.

Зокрема, на семи підприємствах з виробництва ковбасної продукції була перевищена масова частка вологи, невідповідність за органолептичними показниками (смаком і запахом) та порушення вимог споживчого і транспортного маркування. За результатами перевірок фахівці ДП «Тернопільстандартметрологія» заборонили реалізацію ковбасних виробів на суму понад 10 тис. грн.

Через відсутність відповідних умов для випуску продукції семи виробникам була заборонена реалізація всієї продукції. Загальна сума штрафів становить понад 8 тис. грн. Трьох винних у порушеннях осіб було притягнено до адміністративної відповідальності.

За результатами державного нагляду впродовж квітня 2010 року було видано сім приписів про заборону реалізації нестандартних партій продукції загальною вартістю понад 29 тис. грн. та 20 приписів про заборону реалізації всієї продукції. До 15 суб`єктів господарювання застосовані штрафи на загальну суму понад 20 тис. грн. Шестеро осіб притягнено до адміністративної відповідальності.