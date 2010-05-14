У Рівненській області забракували майже 17% ЗВТ

Протягом квітня 2010 року фахівці державного метрологічного нагляду ДП «Рівнестандартметрологія» перевірили 1770 засобів вимірювальної техніки (ЗВТ). 293 з них (16,6%) були непридатними до застосування. Інспекційній повірці піддано 96 одиниць ЗВТ, з них 5 ЗВТ не відповідали вимогам документації на повірку.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту України.

Найбільш значні метрологічні порушення було виявлено в одній з районних державних лікарень ветеринарної медицини Рівненщини. Зокрема, лабораторія ветеринарної медицини та лабораторія ветеринарно-санітарної експертизи проводили дослідження біоматеріалу тварин за серологічними, паразитологічними, мікробіологічними показниками, продуктів харчування за органолептичними (смак і запах), фізико-хімічними, радіологічними, мікробіологічними показниками, хоча не пройшли періодичну атестацію в державній метрологічній системі. Окрім цього, в експлуатації були 43 одиниці ЗВТ з простроченими термінами повірки; 6 ЗВТ – із закінченим терміном атестації, не було проведено контроль потужності випромінювання двох ЗВТ бактерицидних випромінювачів тощо.

За результатами державного метрологічного нагляду фахівці ДП «Рівнестандартметрологія» склали 12 протоколів про адміністративні порушення та наклали штрафів на загальну суму 1173 грн.