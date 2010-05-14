Мінпаливенерго прогнозує зниження роздрібних цін на нафтопродукти

Міністерство палива та енергетики України прогнозує до кінця травня поточного року зниження роздрібних цін на нафтопродукти в Україні.

Про це в інтерв`ю кореспонденту УНІАН сказав директор департаменту газової, нафтової і нафтопереробної промисловості Мінпаливенерго Костянтин БОРОДІН.

За словами К.БОРОДІНА, з кінця квітня на зовнішніх ринках було зафіксовано падіння котирувань на нафту і нафтопродукти. Падіння цін спричинене критичним станом економіки Греції. Зокрема, у період з 30 квітня до 12 травня вартість оптових партій бензину А-95 у Європі знизилася на 7,1% - до 746 дол./т, ціни на дизпаливо з змістом сірки 10 ppm - мали значення нижче позначки 700 дол./т (зниження становило 6,7%).

«Враховуючи те, що український ринок реагує на зміну цін в Європі із затримкою 2-3 тижні, Мінпаливенерго прогнозує зниження вартості палива на заправках у середині травня», - сказав він.

При цьому К.БОРОДІН додав, що, крім того, зниженню цін на нафтопродукти сприяє зміцнення гривні за останній місяць щодо євро, валюти, в якій нараховуються акцизи на паливо. Так, за останній місяць курс євро НБУ знизився на 7,3% і становив станом на 13 травня 9,98 грн./євро.

Станом на 13 травня в Україні середня вартість бензину А-95 становить 8,08 грн./літр, дизпаливо – 7,04 грн./л. Згідно з прогнозами Мінпаливенерго, до кінця травня середні ціни на паливо повернуться до значень нижче 8,0 і 7,0 грн./л, відповідно.